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Değerler Eğitimi

ÇANDIR İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü ile yaptığı protokol kapsamında iki yıldır devam eden ‘Değerler Eğitimi’ seminerleri, ilk, orta ve liselerde 15 günde bir yapılıyor.

Değerler Eğitimi

ÇANDIR İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü ile yaptığı protokol kapsamında iki yıldır devam eden ‘Değerler Eğitimi’ seminerleri, ilk, orta ve liselerde 15 günde bir yapılıyor.

10 Kasım 2018 Cumartesi 05:57
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Değerler Eğitimi

Seminerlere, İlçe Müftüsü ve imamlar katılarak, eğitim çalışması yapıyor. Ortaokul öğrencilerinden bir sınıfa Müftülük Gençlik Merkezi’nde İmam Hatip Ahmet Dal tarafından ilgili konularda seminer verildi. Seminere Kaymakam Onur Bektaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü  Bayram Kapal ile birlikte katılarak, öğrencilerle sohbet etti, seminer sonunda çeşitli yiyecek içecek ikramında bulundu. Kaymakam Bektaş, ‘Değerler Eğitimi’nin günümüzde öğrenciler için çok önemli olduğunu, gençlerin milli manevi değerlerle yetiştirilmesi gerektiğini vurguladı. 

Anahtar Kelimeler:
Değerler Eğitimi
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