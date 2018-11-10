Seminerlere, İlçe Müftüsü ve imamlar katılarak, eğitim çalışması yapıyor. Ortaokul öğrencilerinden bir sınıfa Müftülük Gençlik Merkezi’nde İmam Hatip Ahmet Dal tarafından ilgili konularda seminer verildi. Seminere Kaymakam Onur Bektaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Kapal ile birlikte katılarak, öğrencilerle sohbet etti, seminer sonunda çeşitli yiyecek içecek ikramında bulundu. Kaymakam Bektaş, ‘Değerler Eğitimi’nin günümüzde öğrenciler için çok önemli olduğunu, gençlerin milli manevi değerlerle yetiştirilmesi gerektiğini vurguladı.