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Değerler eğitimi

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi tarafından, gençlerin serbest zamanlarını en verimli şekilde değerlendirmelerine yönelik düzenlenen ‘Değerler Eğimi’ etkinliği tamamlandı.

Değerler eğitimi

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi tarafından, gençlerin serbest zamanlarını en verimli şekilde değerlendirmelerine yönelik düzenlenen ‘Değerler Eğimi’ etkinliği tamamlandı.

06 Şubat 2018 Salı 07:00
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Değerler eğitimi

Okulların yarıyıl tatiline girmesi nedeniyle başlatılan etkinlik, okulların öğretime açılmasıyla birlikte noktalandı. Değerler eğitiminin yanı sıra ‘Kod Adı 2023’ projesi kapsamında kodlama eğitimi, kitap okuma etkinlikleri, spor etkinlikleri, değerlerimize uygun edepli mizah ve karikatür eğitimi, bilime hizmet etmiş Türk-İslam bilginlerinin belgeseli gibi birçok alanda gençlerin serbest zamanlarını en verimli şekilde değerlendirmelerine katkı sağlandı. Programa katılan gençlere ikramda bulunuldu. Yarıyıl Tatili Değerler Eğitimi programına katılan gençlere Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'a ait Safahat Öyküleri hediye edildi.

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