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Değerlendirmede bulundular

YOZGAT Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Yükseköğretim Kurumu’nun teklif ve tavsiyeleri esas alınarak, Üniversite Senatosu kararı ile kalite standartları kapsamında uygulamaya konulan çoklu ölçme ve değerlendirme parametrelerine ilişkin istişare toplantısı düzenledi.

05 Kasım 2020 Perşembe 00:28
Değerlendirmede bulundular

Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezinde Rektör Yardımcıları, dekan, dekan yardımcıları müdür, müdür yardımcıları, enstitü müdürleri ve bölüm başkanlarının katılımlarıyla düzenlenen istişare toplantısında son senato kararı ile belirlenen çoklu ölçme ve değerlendirme parametrelerinin önemi ve işlevselliğine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Rektör Karadağ, kalite süreçlerinin de esas alınarak ortaya konulduğu çoklu ölçme değerlendirme sistemini hayata geçirdiklerini söyledi. Karadağ, dünyadaki eğitim-öğretimde gelinen noktayı göz önünde bulundurarak oluşturulan ölçme ve değerlendirme parametrelerinin öğrenciye bir yükten ziyade kolaylık sağlayacağının altını çizdi. Karadağ, doğru ve sağlıklı bir sistemle, çalışan ile çalışmayan öğrenciyi ayırt ederek, yarınların Türkiye’sinde söz sahibi olacak öğrencilerimizi nitelikli ve kaliteli bir eğitimle mezun etmeyi amaçladıklarını bildirdi. Toplantıya katılan yöneticilere uzaktan eğitimde gösterdikleri özveri ve çabalardan dolayı teşekkür eden Karadağ, uzaktan öğretimde belirlenmiş olan çoklu ölçme ve değerlendirme parametrelerini içselleştirerek öğrencilerimizin yeni sisteme adapte olmalarını sağlamalıyız” diye konuştu.     •Seyfettin Sağlam• 

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Değerlendirmede Bulundular
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