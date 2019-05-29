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YOZGAT Tarım ve Orman İl Müdürü Ziyaattin Özdemir başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda,  buğday bitkisi üretim sürecinde birçok hastalık, zararlı ve çevresel faktörlerden etkilenmesini önlemeye yönelik alınan önlemler değerlendirildi, yapılabilecek çalışmalar konuşuldu.

Değerlendirme yaptılar

YOZGAT Tarım ve Orman İl Müdürü Ziyaattin Özdemir başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda,  buğday bitkisi üretim sürecinde birçok hastalık, zararlı ve çevresel faktörlerden etkilenmesini önlemeye yönelik alınan önlemler değerlendirildi, yapılabilecek çalışmalar konuşuldu.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 00:00
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Süne mücadelesi kapsamında sürvey çalışmalarının teknik personeller tarafından yürütüldüğü hatırlatıldı, il genelinde 23 ekip, 63 teknik personel ile 338 köyde süneye yönelik mücadele çalışması yapıldığı kaydedildi. Süne zararlısının kıymetlendirme sürveyinin ilk verilerine göre buğdayda önemli zarar yapabileceğini, sürvey çalışmalarının devam ettiği bildirildi. 

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