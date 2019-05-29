Değerlendirme yaptılar

Süne mücadelesi kapsamında sürvey çalışmalarının teknik personeller tarafından yürütüldüğü hatırlatıldı, il genelinde 23 ekip, 63 teknik personel ile 338 köyde süneye yönelik mücadele çalışması yapıldığı kaydedildi. Süne zararlısının kıymetlendirme sürveyinin ilk verilerine göre buğdayda önemli zarar yapabileceğini, sürvey çalışmalarının devam ettiği bildirildi.