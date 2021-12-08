Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Değerlendirme yaptılar

Kocaeli’nde hemen hemen her ilçede örgütlenmesini sağlayarak dernekleşen, daha sonra dernekleri Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu adı altında bir araya getiren Yozgatlılar, 2021 yılını değerlendirdi, 2022 yılında yapılacak etkinliklerin planlamasını yaptı.

08 Aralık 2021 Çarşamba 00:19
Değerlendirme yaptılar

Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Erol Akalın başkanlığında bir araya gelen Yozgatlılar, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Güç birliği oluşturmak için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini belirten Federasyon Genel Başkanı Erol Akalın, yapılan toplantı ile ilgili bilgi verdi. Toplantıya, Gebze-Darıca-Dilovası-Çayıova Yozgatlılar Dernek Başkanı Nuri Yardım, Kocaeli Yozgatlılar Derneği Başkanı Salih Ata, Karamürsel Bölge Başkanı Adem Pekyurek ile bu derneklerin yönetim kurulunda görev alan üyeler katıldı. (Mustafa Eranıl / Kocaeli

Anahtar Kelimeler:
Değerlendirme YaptılarYozgatIlerigazetesiAralıkçarşambaHaberKOCAELİYozgatlılarDernekToplantıDeğerlendirme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SiGORTA UYARISI
SiGORTA UYARISI
Vali beyin konukları
Vali beyin konukları
Altyapı iyileştirilecek
Altyapı iyileştirilecek
GENÇLER DURMUYOR
GENÇLER DURMUYOR
Çevre duyarlılığı
Çevre duyarlılığı
Genel Meclis toplandı
Genel Meclis toplandı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim