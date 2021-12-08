Değerlendirme yaptılar

Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Erol Akalın başkanlığında bir araya gelen Yozgatlılar, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Güç birliği oluşturmak için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini belirten Federasyon Genel Başkanı Erol Akalın, yapılan toplantı ile ilgili bilgi verdi. Toplantıya, Gebze-Darıca-Dilovası-Çayıova Yozgatlılar Dernek Başkanı Nuri Yardım, Kocaeli Yozgatlılar Derneği Başkanı Salih Ata, Karamürsel Bölge Başkanı Adem Pekyurek ile bu derneklerin yönetim kurulunda görev alan üyeler katıldı. (Mustafa Eranıl / Kocaeli