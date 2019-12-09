Değerlendirme yapıldı

Değerlendirme ve kapanış toplantısında hafta boyunca yapılan etkinlikler değerlendirildi. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen resim yarışmasına katılan resimler arasında dereceye giren resimler belirlendi. Hafta kapsamında düzenlenen resim yarışmasında ortaya çıkan eserler Novada Alışveriş Merkezi salonunda sergilendi. Yozgat Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi’nden yarışmada İlk 3’e giren öğrencilere Sağlık Müdürlüğü tarafından bisiklet hediye edildi.