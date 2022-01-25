Değerlendirme yapıldı

Paydaş kurumların katılımıyla yapılan İl geneli durum değerlendirme toplantısına ilçe Kaymakamları ve Belediye başkanları da video konferans yöntemiyle katıldı. •Sümeyye İlhan•
25 Ocak 2022 Salı 00:59
Yozgat’ta devam eden yoğun kar nedeniyle Yozgat Valisi Ziya Polat başkanlığında Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde (GAMER) ikinci kez toplantı yapıldı.
Paydaş kurumların katılımıyla yapılan İl geneli durum değerlendirme toplantısına ilçe Kaymakamları ve Belediye başkanları da video konferans yöntemiyle katıldı. •Sümeyye İlhan•