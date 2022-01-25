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Değerlendirme yapıldı

Yozgat’ta devam eden yoğun kar nedeniyle Yozgat Valisi Ziya Polat başkanlığında Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde (GAMER) ikinci kez toplantı yapıldı.

25 Ocak 2022 Salı 00:59
Değerlendirme yapıldı

Paydaş kurumların katılımıyla yapılan İl geneli durum değerlendirme toplantısına ilçe Kaymakamları ve Belediye başkanları da video konferans yöntemiyle katıldı. •Sümeyye İlhan•

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