Değerlendirme yapıldı

Yozgat’ta, afet risklerini belirlemek ve belirlenen afet risklerini azaltarak can ve mal kaybını asgari düzeye indirmek amacıyla İl Afet Risk Azaltma Planı(İRAP) Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı yapıldı.

Valilik Konferans Salonunda yapılan toplantıya Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse ve il protokolünün katıldı. Yozgat Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda Yozgat Bozok Üniversitesi Hocalarının liderliğinde, paydaş kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan, Yozgat’a ait Risk Azaltma Planı, video slayt gösterisi ile anlatıldı. Vali Ziya Polat, 2021 yılının Afet Eğitim Yılı olarak ilan edildiğini hatırlatarak personellere ve vatandaşlara verilen eğitimlere devam edilmesi gerektiğini vurguladı. Çocuklara ve annelere de afet eğitimi verilmesi gerektiğini söyleyen Polat, emniyet, jandarma, itfaiye ve belediye ekiplerine eğitimlerin verilmeye devam etmesini ve Yozgat için özel bir kurtarma ekibi kurulmasını istedi. İstesek de istemesek de afetlerle karşı karşıya kaldığımızı söyleyen Polat, önemli olanın afet öncesinde, anında ve sonrasında ne yapılması gerektiğinin bilinmesi olduğunu söyledi. Afet Müdürlüğü’nden özellikle habersiz tatbikatlar yapmasını isteyen Polat, ‘’Afetlerin ilk saatleri çok önemli. Öncelerde ‘Nerde bu devlet?’ denirdi, artık denilmiyor. Burada ilimizle ilgili bilgiye sahip olmak çok önemli. Hangi afet nerede yaşandı? Ne yapmamız gerekiyor? Ne yapıldı? Bunlara bakarak tecrübe etmeli ve buna göre de plan çizmeliyiz ki hazır olalım. Planların sadece kağıt üzerinde olmasını istemiyorum planların hayata geçirilerek uygulanır olması lazım. Kağıt üzerinde planımız mükemmel olabilir ama asıl olması gereken vatandaşımız deprem anında, sel anında ne yapması gerektiğini bilmeli’’ diye konuştu. Yozgat İl Afet ve Acil Durum Müdürü Halil İbrahim İbiş, İRAP'ın hazırlanması sürecinde, Yozgat’ta geçmiş yıllarda meydana gelen afet olaylarının etki derecesine göre sırayla sel ve taşkın olayları, meteorolojik olaylar (şiddetli rüzgar, dolu, hortum), kütle hareketleri (heyelan, kaya düşmesi) ve deprem afeti geldiğini dikkate alarak, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte Yozgat’ın risk analizlerinin yapıp, bu doğrultuda belirlenen amaç, hedef ve eylemleri içeren Yozgat İRAP planının hazırlandığını söyledi. İbiş, Yozgat için hazırlanan Yozgat İRAP’ın uygulanmasıyla, şehirde güvenli bir yaşamın sağlaması, afetlerden dolayı oluşabilecek can ve mal kayıplarının azaltılması ve önlenmesi, afet risk azaltma bilincinin oluşturulması, kaynakların etkili kullanımının sağlanması, paydaşlar arasında iş birliğinin artırmasının, afet sırasında müdahale ve afet sonrasında iyileştirme için yapılan harcamalarının azaltılmasının amaçlandığını ifade etti. İbiş , ‘’Özellikle son zamanlarda, ülkemizde ve ilimizde de etkisini gösteren afet olaylarının (sel, şiddetli rüzgar ve fırtına, dolu yağışları) çok fazla can ve mal kaybına sebebiyet verdiği göz önünde bulundurulduğunda, İl Afet Risk Azaltma Planlarının ne derece önem arz ettiği anlaşılmaktadır. Bu nedenle, hazırlanan Yozgat İRAP planı içerisinde sorumlu kurum ile destekleyici kurum ve kuruluşlarca belirlenen 96 eylem kararı 5 yıllık plan uygulama süresince gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir’’ dedi.

•Sümeyye İlhan•