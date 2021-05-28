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Değerlendirme toplantısı

Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, sınavlara yönelik hazırlıkları değerlendirmeye yönelik toplantı yaptı.

28 Mayıs 2021 Cuma 00:58
Değerlendirme toplantısı

Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy başkanlığındaki toplantıya, İlçedeki okul müdürleri katıldı. Toplantıda, okulların genel durumu, uzaktan eğitim ve yaklaşan sınavlar hakkında değerlendirme yapıldı. Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde yılsonu değerlendirmeleri yapıldı. Salgın dönemi tedbirleri kapsamında öğrencilerin, öğretmenler için sağlıklı, başarılı bir sınav süreci geçirilmesi konusunda fikir alışverişleri ile uygulanacak tedbirlere yönelik kararlar alındı.

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Değerlendirme Toplantısı
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