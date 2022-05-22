Değerlendirme programı

Dün düzenlenen programa Sarıkaya Devlet Hastanesi Sağlık Hizmet Sunumu ve Verimlilik Değerlendirmesi Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Cahit B. Kayhan başkanlık yaptı. Programa, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Elif Bilge Özkan, Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı Mevlüde Başer, Personel ve Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı Özer Şişman, Sarikaya Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Saltuk Buğra Kılınç, İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Sancar Ünal, İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yardımcısı Selçuk Karaali, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Gökhan Kahraman, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı Uzmanları Emre Oktay, Mehmet Ali Gözel, Verimlilik Birim Sorumlusu Ergül Ulutürk, birim çalışanı Şerife Civan’ın katıldı.

Haber Merkezi