Değer Ödülü

Bundan önce cesaret, sorumluluk, yardımseverlik, adalet gibi temaları ele alan projenin bu yıl tema değer olarak ‘Güvenilir Olmak’ değerini belirlediği kaydedildi. Güvenilir Olmak değerini yansıtacak şekilde ‘Şiir, Hikâye, Resim, Kısa Film, Karikatür’ dallarından her hangi birisinde öğrencilerin hazırlayacakları eserle yarışmaya katıldıkları, yarışmaya katılmak isteyenlerin başvurularını www.turkiyedegerodulleri.com adresine en geç 14 Haziran 2019 tarihine kadar yapmaları gerektiği kaydedildi.