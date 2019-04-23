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Değer Ödülü

YOZGAT Valiliği, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Ensar Vakfı Değerler Eğitimi Merkezi ile işbirliği yaparak, yurt genelindeki özel, resmi ortaokul ve orta öğretim kurumlarında öğrenimlerine devam eden öğrencileri kapsayan ‘Türkiye Değer Ödülleri’ projesinin 2018-2019 eğitim-öğretim yılını kapsayacak şekilde sekizinci kez yapılacağını duyurdu.

Değer Ödülü

YOZGAT Valiliği, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Ensar Vakfı Değerler Eğitimi Merkezi ile işbirliği yaparak, yurt genelindeki özel, resmi ortaokul ve orta öğretim kurumlarında öğrenimlerine devam eden öğrencileri kapsayan ‘Türkiye Değer Ödülleri’ projesinin 2018-2019 eğitim-öğretim yılını kapsayacak şekilde sekizinci kez yapılacağını duyurdu.

23 Nisan 2019 Salı 00:00
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Değer Ödülü

Bundan önce cesaret, sorumluluk, yardımseverlik, adalet gibi temaları ele alan projenin bu yıl tema değer olarak ‘Güvenilir Olmak’ değerini belirlediği kaydedildi. Güvenilir Olmak değerini yansıtacak şekilde ‘Şiir, Hikâye, Resim, Kısa Film, Karikatür’ dallarından her hangi birisinde öğrencilerin hazırlayacakları eserle yarışmaya katıldıkları, yarışmaya katılmak isteyenlerin başvurularını www.turkiyedegerodulleri.com adresine en geç 14 Haziran 2019 tarihine kadar yapmaları gerektiği kaydedildi. 

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