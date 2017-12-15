-Defterinizi tasdik ettirin!

Bulut, Vergi mükelleflerinin defterlerini tutturmuş olduğu mali müşavirleri ile irtibata geçmeleri istedi. Bulut, hangi işletmeye hangi defterin kaç sayfa tasdik edileceği konusunda Mali Müşavirlerden bilgi edinilebileceğinin altını çizdi.

Bulut, ‘Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi mükellefleri için tasdike tabi defterleri kullanacak olanlar, belirli zamanlarda tasdik ettirmeleri zorunludur. Hesap dönemi takvim yılı olan mükelleflerin 2018 yılında kullanacakları defterleri 31 Aralık 2017 tarihine kadar notere tasdik ettirmeleri gerekmektedir’ dedi.