Defterdarlık kan verdi

Yozgat Defterdarı Erdoğan Yıldıraner, beraberinde kurum personeli ile birlikte Kızılay Kan Merkezi’nde kan bağışında bulunarak, kampanyaya destek verdi.

İl Defterdarı Erdoğan Yıldıraner, Vergi Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleyerek, vergi bilincini artırmayı amaçlarken, Kızılay’ın sosyal sorumluluk projesine de destek vermeyi uygun bulduklarını söyledi.

Defterdar Yıldıraner, Kızılay Kan Merkezi çalışanlarına teşekkür etti.

Yozgat Kızılay Şube Başkanı Ekrem İlker de Defterdar Yıldıraner ve personeline desteklerinden dolayı teşekkür ederken, daha fazla personeli ve vatandaşı kan bağışı yapmaya davet etti.

