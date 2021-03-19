Defterdardan ziyaret

YOZGAT Defterdarı Erdoğan Yıldıraner, gazetemize yaptığı ziyarette mükelleflerin ay sonuna kadar vermeleri gereken beyannameler konusunda uyarılarda bulundu. Kira beyannamesinin, e-devlet giriş sayfasından giriş yapılarak Gelir İadesi Başkanlığı'nın gib.gov.tr internet adresi üzerinden verilebildiğini belirten Defterdar Yıldıraner, Mükelleflerin, 1 Ocak-31 Aralık dönemine ait beyana tabi gayrimenkul sermaye iradı gelirleri için Mart ayının son günü akşamına kadar beyannamelerini vermeleri gerektiğini söyledi. Yılıraner, takvim yılı içinde ülkeyi terk edenlerin, yurt dışına çıkma tarihinden önceki 15 gün içinde beyanname vermek zorunda olduklarını, ölüm halinde ise beyannamenin ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde mirasçılar tarafından verilebileceğinin altını çizdi. Defterdar Yıldıraner, beyannamenin, mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verileceğini bildirdi. Yıldıraner, beyana tabi geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından ibaret olan mükelleflerin, istemeleri halinde vergi dairesinden alacakları kullanıcı kodu, parola ve şifreyi kullanmak suretiyle yıllık gelir vergisi beyannamelerini elektronik ortamda doğrudan kendileri gönderebilecekleri gibi elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi almış meslek mensubu aracılığıyla da elektronik ortamda gönderebileceklerinin altını çizdi. •Seyfettin Sağlam•