Defterdar uyardı

Yozgat Defterdarı Erdoğan Yıldıraner konuyla ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

İl Defterdarı Erdoğan Yıldıraner vatandaşların başvuruya gelirken yanlarında satın alma talebini içeren dilekçe, nüfus cüzdanı fotokopisi ve varsa ecrimisil ihbarnamesini bulundurmaları gerektiğini söyledi.

Defterdar Erdoğan Yıldıraner, “Vatandaşlar başvuruya gelirken yanlarında satın alma talebini içeren dilekçe, nüfus cüzdanı fotokopisi, varsa ecrimisil ihbarnamesi veya ödendiğine ilişkin belge örneği getirmeleri yeterli olacak. Satış bedeli, rayiç bedelin yüzde 50'si olarak belirlenmiş olup, peşin ödemede ayrıca yüzde 20 indirim uygulanacak” ifadelerine yer verdi.

Satış bedelinin faizsiz taksitle ödenebilmesi imkanı bulunduğunu kaydeden Yıldıraner, “İndirimli taksitlendirme seçeneği getirildi. Buna göre, satış bedelinin en az yarısının ödenmek istenmesi halinde satış bedelinden yüzde 10 oranında indirim yapılarak, yarısı peşin alınacak, kalan yarısı için ise 6 yılda 12 eşit taksitte faizsiz olarak tahsil edilecek. Taşınmazların üzerindeki yapı ve tesislerden ayrıca bedel alınmayacak. Satış bedelinden, başvuru tarihi itibari ile son 5 yıl için tahsil edilen ecrimisil ve kira bedelleri mahsup edilecek. Hazineye ait tarım arazilerinin satışında, 6292 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle geçerli olan belediye ve mücavir alan sınırları esas alınacağından, bu araziler daha sonra belediye ve mücavir alan sınırları içine alınmış olsa dahi yapılan başvurular değerlendirilerek satış işlemleri sonuçlandırılacak” şeklinde konuştu.

Hak sahipleri hakkında da bilgi veren Defterdar Yıldıraner, şunları kaydetti; “31/12/2011 tarihi itibarı ile en az üç yıldan beri kiralayan ve kira sözleşmesi halen devam eden kiracılar, 31/12/2011 tarihi itibarıyla en az üç yıldan beri tarımsal amaçla kullanan ve kullanımı halen devam eden kullanıcılar ve hissedarları, 7 Eylül 2017 tarihine kadar taşınmazın bulunduğu defterdarlık veya mal müdürlüklerine dilekçe ile başvurulması gerekmektedir. Ödemeler ise Defterdarlık muhasebe müdürlükleri ve mal müdürlüklerine yapılacaktır.”

BİLGİLENDİRMELER SÜRÜYOR

İlçelerde hazine arazilerinin satışa sunulması ile ilgili bilgilendirme toplantıları yaptıklarını anımsatan Yozgat Defterdarı Erdoğan Yıldıraner, Akdağmadeni İlçesi muhtarları ve çiftçilerine yönelik Milli Emlak Müdürü Mesut Oğuz, Akdağmadeni Malmüdürü Ali Özel'in katılımıyla bilgilendirme toplantısı yaptıklarını söyledi.

Toplantının ardından bilgilendirme heyeti Akdağmadeni Belediye Başkanı Suphi Daştan’ın yanı sıra Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Son olarak tavuk ve yumurta çiftliği, büyükbaş hayvan çiftliği ve poşet fabrikası ziyaret edildi.

