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Dede mesleğine İş-Kur desteği

Bakanlık tarafından ‘Hayaller Engelsizdir’ sloganıyla engellilere yönelik uygulamaya koyduğu proje devam ediyor.

20 Mart 2021 Cumartesi 00:39
Dede mesleğine İş-Kur desteği

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, ‘Hayaller Engelsizdir’ sloganıyla uygulamaya konulan engellilere yönelik destek devam ediyor. Bakanlık, engelli vatandaşların istihdamından kendi işlerini kurması için sağladığı hibe desteğine kadar bir çok farklı alanda hayallerini gerçekleştirmesine destek veriyor. Edinilen bilgilere göre, bu kapsamda  doğuştan ortopedik engeli bulunan Muharrem Karakaya, İŞKUR’un sağladığı ‘Engelli Hibe Desteği’ ile dede mesleğini sürdürmeye başladı. Engeli nedeniyle rahat çalışabileceği iş bulmakta zorlandığını ifade eden Karayaka, Engelli Hibe Desteği ile kendi işini kurduğunu söyledi. Çocukluğundan itibaren hayvancılık yapmanın hayalini kurduğunu vurgulayan Karakaya, ‘’Genç yaşlarıma kadar bu işi yaptım. Ancak bir dönem İstanbul’da yaşadım. Orada kendime uygun bir iş bulamadım. Daha sonra memleketime dönerek, bu mesleği sürdürmeye karar verdim. Bu noktada İŞKUR’un engellilere yönelik desteğinin olduğunu öğrendim. Gerekli işlemleri tamamladıktan sonra hızlı bir şekilde desteği aldım. Devletimiz sağ olsun. Şimdi kendi işimi yapıyorum. Rahat ve mutluyum” dedi. İŞKUR’un Engelli Hibe Desteğini ‘devletin mucizesi’ olarak gördüğünü belirten Karakaya, ‘’Aldığım destek sayesinde şu anda 90 hayvanım var. Çoğu zaman çocuklarım yardımcı oluyor. Bütün engelli kardeşlerime İŞKUR’a başvurarak, Engelli Hibe Desteğini almasını tavsiye ederim. Kendi işlerinin patronları olsunlar. Devletten başka kimseye muhtaç olmasınlar. Devletimiz bu imkânı bizlere sağlıyor. Siz yeter ki hayal edin. Hayaller engelsizdir’’ diye konuştu. •Kurumsal Haber• 

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Dede Mesleğine İş-Kur Desteği
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