DEAŞ’a büyük darbe

Emniyet tarafından düzenlenen operasyonda 10, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda ise 8 şüpheli göz altına alınırken, 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

ŞAFAK VAKTİ OPERASYONU

Yozgat’ta terör örgütü DEAŞ’a yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, şafak vakti özel harekat polislerinin de desteği ile DEAŞ’a yönelik Yozgat merkez ve Sorgun ilçesinde 10 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda Yozgat merkezde 9, Sorgun ilçesinde ise 1 kişi olmak üzere 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonun ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri sona eren şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

YOZGAT'TA 5 DEAŞ

ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

Yozgat merkezli 6 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 zanlıdan 5'i tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü DEAŞ adına çatışma bölgelerinde örgütün silahlı eylemlerine katıldıkları ve illegal yollardan Türkiye'ye giriş yaparak örgütsel faaliyetlerine devam ettikleri tespit edilen 9 şüpheliye yönelik Yozgat merkezli, İstanbul, Adana, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Çorum'da operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 5'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yasa dışı yollardan yurt dışına kaçtığı tespit edilen 1 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. •İHA-AA•