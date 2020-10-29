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DEAŞ şüphelileri tutuklandı

YOZGAT İl Emniyet Müdürlüğü’nde sorgulamaları tamamlanan DEAŞ üyesi 4 kişi mahkemece tutuklandı.

29 Ekim 2020 Perşembe 00:47
DEAŞ şüphelileri tutuklandı

Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucunda yakalanan terör örgütü DEAŞ üyelerinin sorgulamalarının tamamlanmasının ardından mahkemeye çıkartıldı ve tutuklanarak cezaevine konuldu. Yozgat Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, önceki gün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, DEAŞ'ın sözde eski Musul sorumlusu olduğu iddia edilen 4 zanlı emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine konuldu. 

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DEAŞ şüphelileri Tutuklandı
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