DEAŞ şüphelileri tutuklandı

Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucunda yakalanan terör örgütü DEAŞ üyelerinin sorgulamalarının tamamlanmasının ardından mahkemeye çıkartıldı ve tutuklanarak cezaevine konuldu. Yozgat Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, önceki gün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, DEAŞ'ın sözde eski Musul sorumlusu olduğu iddia edilen 4 zanlı emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine konuldu.