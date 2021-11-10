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DEAŞ Operasyonu

Yozgat’ta jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda DEAŞ ile ilişkisi olduğu ileri sürülen 4 Suriye Uyruklu şahıs yakalandı.

10 Kasım 2021 Çarşamba 00:03
DEAŞ Operasyonu

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda Suriye Uyruklu 4 kişi DEAŞ üyesi oldukları gerekçesiyle yakalandı. Edinilen bilgilere göre, operasyon Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Komutanlığı ile Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince müştereken yapıldı. Terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik müşterek çalışmalar kapsamında, Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde DEAŞ Silahlı Terör Örgütü Üyesi oldukları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Sorgun ilçesinde ikamet eden Suriye Uyruklu 4 şüpheli şahsa ait 5 farklı adreste sabah saatlerinde yapılan eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda şüpheli şahıslara ait cep telefonları ve sim kartı, veri depolama özelliğine sahip hafıza kartı, 1 adet ruhsatsız 7.65 mm çapında tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Yakalanan 4 şüpheli şahıs hakkında adli soruşturma devam ediyor.

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