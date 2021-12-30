Dayanışma yılı

Türk Kızılayı Yozgat Şube Başkanı Ekrem İlker, 2022 yılında odağımız yoksullarla, kırılgan topluluklarla, işsizlerle yetimlerle ve korunmaya muhtaç insanlarla dayanışma olacağını söyledi. İlker, bu yılın ağır geçen bir yıl olduğunu, afetlerle, pandemiyle, ekonomik sarsıntılarla sarsıldıklarını belirtti. 2021 yılında bağışçılarımızın sağladığı kaynaklarla ortalama 3000 kişiye temas ettiklerini vurgulayan İlker, ‘’Şubemizde 1 personelimiz, Kan Bağış Merkezimizde 14 Personelimiz ve yaklaşık 200 gönüllümüzle çalışmalar yürüttük. Sağlık ve kan ihtiyacını karşılamak suretiyle yaklaşık 9000 kişiye destek sağladık. 2022 yılında 16000 ünite kan bağışı hedefliyoruz. 2022 yılında odaklanacağımız en temel alan yoksullarla, kırılgan topluluklarla, işsizlerle, yetimlerle ve korunmaya muhtaç insanlarla dayanışma olacak. 2022 dayanışma yılımızda Kızılay zekat müessesemiz farklı farklı yaklaşımları ile genişleyerek ve derinleşerek ihtiyaç sahipleri ile hayırseverlerimizi buluşturacak. 2022 yılında bundan önce olduğu gibi varlıklı insanlarımız Kızılay aracılığı ile yoksul insanlarımız ile dayanışmaya devam edecek. Biz bu köprülerin sayılarını arttırmaya ve dayanışmanın derinliğini arttırmaya devam edeceğiz. Kızılay sosyal girişimcilik programımızda sadece yardım değil üretim noktasında insanların kendi emeği ile ürettikleri iş fırsatı modelini hayata geçireceğiz. Pilot uygulamaları tamamladık. Kızılay bursları aracılığı ile hem dezavantajlı gruplara destek olacağız hem hayırseverlerimize diledikleri alanda burs verebileceği alanları bir sistem olarak sunacağız. Kızılay imece programımız ile Türkiye’nin 50 noktamızdaki teşkilatımız aracılığı ile ihtiyaç sahibi ile destek olmak isteyeni buluşturacağız’’ dedi.