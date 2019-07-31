DAYANIŞMA YEŞERTTi

150 metrekarelik bahçesinde sebzeden meyveye birçok ürün yetiştiren Hasan Kılıç, eşiyle el ele kol kola verip, üretmenin mutluluğunu yaşıyor. Kılıç Çifti, Tokat’tan getirdiği domates tohumlarını, toprağın ve havanın hazır hale gelmesi öncesinde serada yeşerttiği tohumları, cemrenin toprağa düşmesinin ardından, bahçeye naklederek, iki metre yüksekliğinde sırık domates yetiştiriyor. Kadışehri ilçesine bağlı bir köy iken, mahalleye dönüştürülen Yangı’da, Yeşilırmak’ın kollarından olan Çekerek Suyunu da fırsat bilen 70 yaşındaki Hasan Kılıç, Anadolu’nun tipik hamarat kadını eşi Zeliha Kılıç ile birlikte 150 metrekarelik bahçesinde birçok ürünü yetiştirerek, örnek oluyor. Hasan Kılıç, ‘Bizim bahçemiz Çekerek ırmağı kenarında, yani suyumuz bol, iklim müsait, burada domates, salatalık, biber, reyhan, yeşillikler, ayrıca, kayısı, erik, ceviz, kiraz, vişne ve fındık olmak üzere birçok sebze meyve yetiştiriyoruz. Çalışmak, didinmek, toprakla iştigal etmek bize zevk veriyor. İhtiyacımız fazlasını konu komşuya ikram ediyoruz, biz bu işin hobisindeyiz’ dedi.