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Dayanışma toplantısı

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde belediye tarafından organize edilen ‘Dayanışma’ etkinliğinin ikincisi de gerçekleştirildi.

13 Aralık 2021 Pazartesi 00:10
Dayanışma toplantısı

Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, ‘’Mesai arkadaşlarımız ve aileleri ile ikincisini düzenlediğimiz Dayanışma Toplantısında bir araya geldik. Emekleri, özverili çalışmaları ve değerli yol arkadaşlıkları için tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum’’ dedi.  Ekinci, çok çalışacaklarını, yılmadan, yorulmadan Sorgun'a hizmet etmeye devam edeceklerini bildirdi. Ekinci, ‘’Sorgun Belediyesi yaptığı işlerle, projeleriyle ve çalışma azmi hiç tükenmeyen personelleri ile örnek olmaya devam edecek’’ diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Dayanışma Toplantısı
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