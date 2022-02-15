Dayanışma gecesi

Erbazlar Konağında yapılan gecede sendika üyeleri arasındaki birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun geliştirilmesi amaçlandı. Etkinliğe üniversite işyeri temsilcileri, sendika üyeleri ve Yozgat Bozok Üniversitesi bünyesinde görev yapan akademik ve idari personeller katıldı. Üniversite personelleri arasında kaynaşma ve dayanışma ortamı oluşturmak için böyle bir gece düzenlediklerini belirten Temsilcilik Başkanı Öğretim Görevlisi Hasan Can, “Eğitim-Bir-Sen Yozgat Bozok Üniversitesi temsilciliği olarak üniversitemiz, bundan sonra en kısa sürede bu buluşmaların devamı gelecek. Programa katılan konuklarımız düzenlenen organizasyondan oldukça memnun ayrıldılar. Onların memnun ayrılması bizleri oldukça memnun etti. Bizlerde bu duyulan memnuniyetten dolayı bu tür organizasyonları en kısa zamanda tekrarlamayı düşünüyoruz. Bizlere bağlama eşliği ile söylemiş olduğu güzel halk ezgilerinden ve yöresel oyunları ile bizleri coşturan Yozgatlı halk sanatçısı Önder Yaşar beye sonsuz teşekkür ederiz” dedi.