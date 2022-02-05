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Davullu zurnalı kutlama

Yozgat Elektrik Elektronikçiler ve Sıhhi Tesisatçılar Odasının yapılan olağan genel kurul toplantısında mevcut başkan Mehdi Ulusoy’u 50 oy farkla geçen Hüseyin Güven yeni başkan olarak, davullu zurnalı kutlama yaptı.

05 Şubat 2022 Cumartesi 00:35
Davullu zurnalı kutlama

Yozgat Elektrikçiler Elektronikçiler ve Sıhhi Tesisatçılar Odası’nın Olağan genel kurul toplantısı yapıldı. Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılan kurulda, mevcut başkan Mehdi Ulusoy ve Hüseyin Güven yarıştı. Seçimlerde 141 oy alan Hüseyin Güven, Yozgat Elektrikçiler Elektronikçiler ve Sıhhi Tesisatçılar Odası’nın yeni başkanı oldu. Ekip olarak çok çalıştıklarını, 7 ay boyunca esnafları aralıksız gezerek görüşlerini aldıklarını belirten Hüseyin Güven, seçimin sonucundan çok büyük mutluluk duyduklarını ve her zaman sahada, esnafla iç içe olacaklarını söyledi. Yozgat Elektrik Elektronikçiler ve Sıhhi Tesisatçılar Odası Başkan adayı Hüseyin Güven, göreve gelmeleri durumunda ilk icraatlarının kurumsal bir yapı oluşturmak olduğunu söyledi. Hüseyin Güven, odalarının karma bir Meslek Odası olması nedeniyle ile birçok sektörü içerisinde barındırdığını ve bu iş kollarında faaliyet gösteren her meslekten bir arkadaşını ekiplerine alarak bir yönetim oluşturduklarını ifade etti.  Güven, her meslek grubunun kendi içinde ihtiyaçlarının bulunduğunu ancak her şeyden önce Odalarının kurumsallaşmaya ihtiyacının olduğunu vurguladı. Odaların yalnızca aidat verilip kağıt alınan bir yer olmadığını, odaların  üyenin ikinci işyeri olduğunu, üyenin meslektaşlarıyla bağ kurduğu, sosyalleştiği ve şehrine hizmet ettiği bir yer olduğunu söyleyen Hüseyin Güven,  üyelerinden aldıkları destek ve yol arkadaşların azmi ile yeni bir sayfa açtıklarının altını çizdi.  Her meslek gurubunun sorunlarını tek tek incelediklerini anlatan Güven, ‘’Tüm meslek guruplarımızın ortak sorunları arasında; haksız rekabet, yetkisiz ve kaçak çalışanlar, fiyat tarifesi olmaması sebebi ile farklı fiyatlar oluşması, ortak paydaşımız olan kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte hareket etmeme gibi sorunlar var’’ dedi. Güven yeni dönemde yapacakları faaliyetlerden bahsederek, ‘’ÇEDAŞ Elektrik abonelik dosyaları oda tarafından takip edilecek. Odamıza Mühendis personel alımı yapmayı düşünmekteyiz. Ayrıca Sürmeli Gaz ile görüşülecek arızasını yaptığımız işlerin topraklama raporunun oda tarafından yapılacak. Ticaret İl Müdürlüğü ile görüşerek telefoncu esnafımızın taksitle satış yapmasının önünü açacağız. Oda üyelerimizin ve yakınlarının daha avantajlı hizmet ve tüketim yapması için kurumsal anlaşmalar ve indirimler sağlayacağız. Mesleki yeterlilik alanında üyelerimizin ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde tamamlayarak yerli firmalarımızla çalışacağız. Üyelerimizin kredi ve finans sorunları için gereken tüm adımları atacağız. Hukuksal anlamda sorun yaşayan üyelerimize odamız aracılığı ile ücretsiz olarak Avukatlık hizmeti almalarını sağlayacağız. Teknolojinin verdiği tüm imkanları kullanarak daha şeffaf ve daha kurumsal bir yapıya kavuşacağız. Üyelerimizin talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda faaliyetler yapacak ve bu faaliyetleri yine Oda üyelerimizin düşüncelerini alarak yenilerinin zeminini hazırlayacağız. Çalışmayan değil adından söz ettiren bir sivil toplum kuruluşu olacağız’’ diye konuştu. •Sümeyye İlhan• 

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