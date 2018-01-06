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Daştan OSB’yi gezdi

MÜSİAD Yozgat Şube Başkanı Ferudun Daştan, teşkilatlanma çalışmalarını büyük oranda tamamlayan derneğin tanıtımı amacıyla Yozgat Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetini sürdüren işletmelerin yöneticileriyle bir araya geldi.

Daştan OSB’yi gezdi

MÜSİAD Yozgat Şube Başkanı Ferudun Daştan, teşkilatlanma çalışmalarını büyük oranda tamamlayan derneğin tanıtımı amacıyla Yozgat Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetini sürdüren işletmelerin yöneticileriyle bir araya geldi.

06 Ocak 2018 Cumartesi 07:00
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Daştan OSB’yi gezdi

Nisan ayında geniş katılımlı bir açılışa hazırlanan MÜSİAD Yozgat Şubesi’nin kurucu Başkanı Ferudun Daştan, kuruluş amacı, ilkeleri ve Yozgat’taki hedeflerinden bahsetti. Yozgat’ta iş dünyasına önemli kazanımlar sağlayacak MÜSİAD’ın sadece Türkiye’de değil dünyada da11 bini aşan üyesi ile 50 bin işletmeyi temsil ettiğini hatırlatan Daştan, yaklaşık 1 milyon 600 bin kişiye istihdam sağlayan, yurt içinde 86 irtibat noktası bulunan bir STK vizyonu ile çalıştıklarından bahsetti.

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