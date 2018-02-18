DARP EDiLDi!

GAZETEMİZ köşe yazarlarından, muhabirimiz Mustafa Teker, yaptığı yorumlar ve sosyal medya hesabındaki değerlendirmeler nedeniyle bir grubun saldırısına uğradı.

Cumartesi akşam saatlerinde şehirlerarası E-88 Karayolu'nun dörtyol kavşağında arkadaşıyla gezinen Mustafa Teker, arkadaşından ayrıldıktan sonra takip edildiğini fark etti.

Banka Şubesi'nin önündeki bankamatikten para çekmek için cüzdanını çıkarttığında, 5-6 kişiden oluşan grup, arkadan yanaşıp, etrafını sardı.

Bu esnada içlerinden birisi 'bundan sonra yazdığın yazılara, yaptığın yorumlara dikkat et' diyerek yumruk attı.

Yere düşen arkadaşımızı yerde de tekmeleyen grup, olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Arkadaşımız Mustafa Teker, durumu polise bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç arkadaşımızı telefonla arayarak, 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.