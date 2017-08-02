Darıca’da coşkulu buluşma

Program öncesi Yozgatlılar Derneği tarafından protokol üyelerine Yozgat iline ait testi kebabı ile geleneksel yemekler ikram edilirken, protokol üyelerinin testiyi kırarak protokole yemek ikram etmesi renkli görüntülere sahne oldu.

Ak Parti İstanbul Milletvekili Hurşit Yıldırım'ın yanı sıra bölge protokolü ve binlerce vatandaşın katıldığı gecede programın açılış konuşmasını yapan Yozgatlılar Dernek Başkanı Ümit Kıyıcı “bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Şehirler ve Kültürler Kaynaşmasında Yozgat ilimizin kültürel değerlerini en iyi şekilde tanıtmak için buradayız. Bu organizasyonun düzenlenmesinde büyük emeği geçen ve bizlerden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak’a teşekkür ediyor, herkese iyi eğlenceler diliyorum’’ diyerek konuşmasını tamamladı.



KINALI HASAN’IN MEMLEKETİNE SELAM OLSUN

Gecede bir selamlama konuşması yapan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise “Yiğidin harman olduğu yer olan Yozgat’lı hemşerilerimiz gecemize hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bu akşam Çanakkale Şehidimiz Kınalı Hasan'ın memleketi Yozgat’tayız. Taşı ile toprağı ile, yiğit insanları ile Yozgat’tayız bu akşam. Yozgat Çamlık Milli Parkı, Çeşka Yer Altı Kenti, Kerkenez Antik Kenti, Behramşah Kalesi, Akdağ Ormanları ile güzel memleketimiz Yozgat. Programdan önce tadına baktığımız eşsiz lezzetli testi kebabıyla, Yozgat parmak çöreği ve madımağıyla, şairi ve şiiriyle, Yozgat Sürmelisi Türküsü ile bir çok güzelliği içinde barından Yozgat’ılar hepiniz gecemize hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Dokuz yıldır düzenlediğimiz ve her gece farklı bir kültürü yakından tanıdığımız bir gönül birlikteliği olan Şehirler ve Kültürler Kaynaşması programımıza hoş geldiniz, hepinize iyi eğlenceler diliyorum’’ diyerek konuşmasını tamamladı.



Programda kısa bir selamlama konuşması yapan Ak Parti İstanbul Milletvekili Hurşit Yıldırım ise “buraya gelince gördük ki muhteşem bir program hazırlanmış, emeği geçen başta Belediye Başkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Yozgatlılar vatanı ve milleti için yeri geldiğinde canını seve seve verir, o yüzdendir ki Yozgat’tan hain çıkmamıştır, inşallah çıkmayacaktır. Kültürümüzü burada bu şekilde tanıtmanızdan dolayı çok mutlu oldum. Bundan sonraki programlarda da aranızda bulunacağımızın sözünü veriyorum sizlere. Gecemiz hayırlı olsun.” diyerek duygularını dile getirdi.

Protokol konuşmalarının ardından, protokol üyelerine plaket takdiminde bulunuldu. Programda sahne alan Kültür Bakanlığı Ankara Türk Halk Müziği Sanatçısı ve Koro Müdürü Hasan Öztürk ile yöresel sanatçıların seslendirdiği birbirinden güzel türkülerle vatandaşlar gönüllerince eğlendi.

