Darbeler konuşulacak

Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı ve Bozok Üniversitesi iş birliğiyle yarın başlayıp, 23 Mart 2018 tarihine kadar devam edilecek ‘19. Yüzyıldan Günümüze Türkiye’de İktidara Müdahaleler ve Darbeler Uluslararası Sempozyumu” etkinliğine Yozgat ev sahipliği yapacak. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sempozyumda 19. yüzyıl başlarından günümüze asker, medrese, üniversite; adli ve idari bürokrasi, basın gibi kurum ve kuruluşların rol aldığı iktidara müdahaleler ele alınacak. Darbelerin ülkemize kaybettirdikleri, demokrasinin gelişip kökleşmesinde oluşturduğu olumsuz gelenek, tarihten günümüze iktidarlara yapılan müdahaleler, sebep ve neticeleri konularında 52 bildiri sunulacak ve tartışılacak. Sempozyumda sunulan bildiriler kitap haline getirilip, kamuoyunun istifadesine sunulacak.