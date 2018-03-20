Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 11°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
115450
ALTIN
166.641
DOLAR
3.9399
STERLİN
5.5194
EURO
4.8592

Darbeler konuşulacak

YOZGAT’ta düzenlenecek sempozyumda ‘İktidara Müdahaleler ve Darbeler’ masaya yatırılıp, konuşulacak.

Darbeler konuşulacak

YOZGAT’ta düzenlenecek sempozyumda ‘İktidara Müdahaleler ve Darbeler’ masaya yatırılıp, konuşulacak.

20 Mart 2018 Salı 07:00
4 Okunma
Darbeler konuşulacak

Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı ve Bozok Üniversitesi iş birliğiyle yarın başlayıp, 23 Mart 2018 tarihine kadar devam edilecek ‘19. Yüzyıldan Günümüze Türkiye’de İktidara Müdahaleler ve Darbeler Uluslararası Sempozyumu” etkinliğine Yozgat ev sahipliği yapacak. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sempozyumda 19. yüzyıl başlarından günümüze asker, medrese, üniversite; adli ve idari bürokrasi, basın gibi kurum ve kuruluşların rol aldığı iktidara müdahaleler ele alınacak. Darbelerin ülkemize kaybettirdikleri, demokrasinin gelişip kökleşmesinde oluşturduğu olumsuz gelenek, tarihten günümüze iktidarlara yapılan müdahaleler, sebep ve neticeleri konularında 52 bildiri sunulacak ve tartışılacak. Sempozyumda sunulan bildiriler kitap haline getirilip, kamuoyunun istifadesine sunulacak.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Mehmetçiğe destek
Mehmetçiğe destek
Bozok şehitlerimizi andı
Bozok şehitlerimizi andı
Meyvecilik gelişecek
Meyvecilik gelişecek
Yaşlılar unutulmadı
Yaşlılar unutulmadı
DOĞAMIZ BOZULMASIN!
DOĞAMIZ BOZULMASIN!
Gençler Yozgat’ı gezdi
Gençler Yozgat’ı gezdi

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim