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Darbeler anlatıldı

YOZGAT Valiliği tarafından düzenlenen konferansta Akit Yazarı Abdurrahman Dilipak Türkiye’de Darbe Girişimleri ve 15 Temmuz Ruhu konulu konferans verdi.

Darbeler anlatıldı

YOZGAT Valiliği tarafından düzenlenen konferansta Akit Yazarı Abdurrahman Dilipak Türkiye’de Darbe Girişimleri ve 15 Temmuz Ruhu konulu konferans verdi.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 07:00
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Darbeler anlatıldı

Yozgat Valiliği tarafından tertiplenen 15 Temmuz etkinlikleri aralıksız devam ediyor. Yozgat Valiliği’nde düzenlenen konferasta, Gazeteci-Yazar Abdurrahman Dilipak konuştu.
Yozgat Valiliği Konferans Salonunda gerçekleşen etkinlikte, Dilipak Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde yaşanan darbe girişimlerini ve darbeleri anlattı.
Türkiye’de 15 Temmuz hain darbe girişimine, vatandaşların verdiği tepki ile sadece Türkiye’nin değil, 22 ülke tarihinin akışının değiştiğini söyleyen Dilipak, Türkiye’nin o gece ele geçirilmesi durumunda, Türkiye üzerinden 22 ülkenin sınırları, rejimleri ve iktidarlarının doğrudan etkileneceği görüşünü dile getirdi.
Türkiye’de yaşanan darbelerle ilgili de bilgiler veren Dilipak’a Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç konferansından dolayı teşekkür etti, günün anısına plaket takdiminde bulundu.
Yozgat’ta 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında, bugün ise Yozgat Valiliği tarafından düzenlenen tören ile şehitlik ve gazi ziyaretleri yapılacağı bildirildi. Öte yandan yine Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç’ın şehit ve gazi aileleriyle yemekte bir araya geleceği ifade edildi.

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