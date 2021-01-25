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Dar gelirlilere gıda yardımı

YERKÖY ilçesinde Memur-Sen tarafından ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulunuldu.

25 Ocak 2021 Pazartesi 00:20
Dar gelirlilere gıda yardımı

Memur-Sen Yerköy Temsilcisi Hacı Bayram Ergenoğlu, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sıkıntı yaşayan 50 aileye gıda yardımlarında bulunduklarını söyledi. İhtiyaç sahipleri için alınan gıdaların ilçe esnafından karşılandığını ifade eden Ergenoğlu, "Memur-Sen ailesi olarak pandemi tedbirleri kapsamında iş yeri kapatılan esnafımızdan önemli bir bölümünün mağduriyeti devam etmektedir. Normal dönemde yardım istemeye alışık olmayan, günlük kazanıp günlük tüketen bu kardeşlerimizin desteğe ihtiyacı olduğu ortadadır. Bu nedenle biz de ilçemizdeki küçük esnaftan alışveriş yaparak hem onlara katkı vermek hem de  ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ihtiyacını gidermek için yardım kolileri hazırladık" diye konuştu. 

Anahtar Kelimeler:
Dar Gelirlilere Gıda Yardımı
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