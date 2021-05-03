Dar gelirlilere gıda yardımı

Dernek Başkanı Özdemir Kılınç, ramazanın paylaşma ve yardımlaşma ayı olduğunu, dar gelirli ailelere yardım yapmayı planladıklarını belirtti. Kılınç, hayırseverler ve dernek yönetim kurulu üyelerinin katkılarıyla hazırlanan gıda kolilerini, ilçe merkezi ve köylerde bulunan dar gelirli ailelerin evlerine bıraktıklarını ifade etti. Kılıç, “Ramazan öncesi çeşitli kanallarla yaptığımız görüşmeler sonrası dar gelirli 23 aile belirlemiştik. Hazırlanan gıda paketlerini bu ailelere ulaştırdık. Gıda paketlerinin hazırlanmasında bize destek olan tüm hayırseverlere teşekkür ediyorum" dedi. (aa)