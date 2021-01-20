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Dar gelirli ailelere yardım

SORGUN Yenimahalle Muhtarlığı, 20 dar gelirli aileye kışlık giysi ve yiyecek yardımında bulundu.

20 Ocak 2021 Çarşamba 00:38
Dar gelirli ailelere yardım

Yenimahalle Muhtarı Süleyman Taşkan, göreve geldiği günden bu yana hayırsever vatandaşların destekleriyle dar gelirli ailelere yardımları sürdürdüklerini söyledi.  Taşkın, hayırsever vatandaşlardan sağlanan 30 bin liralık maddi destekle mahallede 20 dar gelirli aileye yardımda bulunduklarını ifade etti. Taşkan, "Her yıl ramazan ayında yaptığımız bu yardımları bu yıl kış mevsiminde de yapmaya karar verdik. Hayırsever vatandaşlarımızın sağladığı 30 bin liralık maddi destek mahallelerimizde de tespit ettiğimiz 20 dar gelirli aileye kışlık giyim ve kışlık ayakkabı yardımında bulunduk. Pandemiye rağmen 13 öğrencimize verilen burslarımız da devam ediyor. Ayrıca bu ailelere yapılan gıda yardımları da devam etmektedir. Tedavi olması gereken 6 hastamızın Ankara ve Kayseri'de tedavi masraflarını karşıladık" dedi. Taşkan, muhtarlığa yardımda bulunan hayırseverlere teşekkür etti.

Anahtar Kelimeler:
Dar Gelirli Ailelere Yardım
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