Danışmanlık Semineri

Yozgat Bozok Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata tarafında verilen ‘Eğitim Etkinliklerinde Proje Tabanlı Yaklaşım Teknikleri ve Proje Danışmanlığı’ başlıklı seminere farklı branşlardan yaklaşık 30 öğretmen katıldı. Etkileşimli ve bol müzakereli bir ortamla gerçekleştirilen toplantıda proje ile ilgili, ‘Özgün Değer, Yöntem, Yaygın Etki, Yapılabilirlik / Proje Yönetimi, Stratejik Plan, Bilimsel Bilgi, Hipotez, inovasyon, Başarı Ölçütü, Literatür Taraması, Araştırma, Bilim insanı’ gibi kavramlar ele alındı. Öğrenci Projeleri ve Proje Danışmanlığı üzerinde de duruldu. TÜBİTAK – 4000'li destek programları tanıtıldı, düzenlenecek fuar ve bilim şenlikleri gibi etkinlikler ile okullarda sinerji, çevrede de bilimin yaygınlaşması yönünde ambians oluşturulabileceğine konuşuldu. Ulusal Ajans tarafından yürütülen Erasmus+ programları ile ORAN Kalkınma Ajansı gibi fon sağlayıcı kurumların da iyi takip edilmesinin gerektiğine dikkat çekildi. Okullarda yapılacak etkinliklerde ve proje hazırlıklarında bilinmesi gerektiği düşünülen Veri Madenciliği, Proaktif Düşünce, SWOT Analizi ve STEM konuları ele alındı. Öğrencilerin mizaçlarına, ilgi alanlarına dönük iyi gözlem yapılması gerektiğinden söz edilerek, karakter ve kişilik bakımından öğrencilerin sürekli canlı kalmasının olumlu yanları hatırlatıldı.