Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, ‘’Bilindiği üzere işgücü piyasasında istihdam edilmekte zorlanan dezavantajlı guruplarımız var, bu guruplardaki işsiz vatandaşlarımıza danışmanlık hizmeti vermeye devam ediyoruz’’ dedi.

Yıldız, bu kapsamda İŞKUR İl Müdürlüğünde görevli İş ve Meslek Danışmanlarının Sarıkaya ilçesindeki uzun süreli işsiz vatandaşlarla bir araya geldiğini söyledi. Yıldız, ‘’Gerçekleştirilen görüşmelerde danışmanlarımız vatandaşlarımıza iş arama becerileri, Motivasyon ve İşsizlik psikolojisi konularında eğitimler vererek, işgücü piyasasına daha iyi adapte olabilmelerine yardımcı oluyorlar. İşgücü piyasasında dezavantajlı konumda bulunan değerli vatandaşlarımıza verdiğimiz hizmetlerle işsizliğin azaltmasını hedefliyoruz’’ diye konuştu.

Yıldız, toplu görüşmelerin diğer ilçelerde de uygulanacağını, işsiz vatandaşların danışmanlık hizmeti almaları için İŞKUR İl Müdürlüğüne davet etti.

