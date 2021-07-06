Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1392.64
ALTIN
499.02
DOLAR
8.6633
STERLİN
12.0241
EURO
10.3162

Danışmanlık hizmeti başladı

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonrasında kayıt yaptıracak öğrencilerin tercihlerini doğru yapabilmeleri, mağdur olmamaları amacıyla ‘Tercih Danışmanlığı’ hizmetini uygulamaya koydu.

06 Temmuz 2021 Salı 00:18
Danışmanlık hizmeti başladı

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) kapsamında tercih yapacak öğrencilere tercih danışmanlığı hizmetini tüm ortaokullarda devreye soktu. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, her yıl olduğu gibi bu yıl da sunmaya başladıkları tercih danışmanlığı hizmeti ile öğrencilerin ilgi, değer ve yetenekleri doğrultusunda kendilerine en uygun üst öğretim kurumlarına yerleşmelerine katkı sağlanmayı hedeflediklerini söyledi. Bu doğrultuda resmî okullar ile Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde ‘Tercih Danışmanlığı’ birimi oluşturuldu. Tüm Ortaokul ve liselerde kurulan tercih danışmanlığı birimlerinin öğrencilere LGS ve YKS sonuçlarına göre tercih danışmanlığı hizmeti sunmaya başladıkları kaydedildi. Rehberlik ve Araştırma Merkezleri ile tüm ortaokullarda kurulan tercih danışmanlığı birimleri ve internete erişimi olmayan LGS öğrencilerine de ‘Alo Rehberlik’ hattından tercih danışmanlığı hizmetinin verildiği kaydedildi. 16 Temmuz 2021 Cuma gününe kadar hizmet sunumunun devam edeceği belirtilerek, bütün öğrenciler ile velilerinin, tercih danışmanlığı hizmetinden yararlanması istendi. 

Anahtar Kelimeler:
Danışmanlık Hizmeti Başladı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Evdeki hesap çarşıya uymadı
Evdeki hesap çarşıya uymadı
SUYU TASARRUFLU KULLANIN!
SUYU TASARRUFLU KULLANIN!
Başvurular başladı
Başvurular başladı
BOZOK’TAN BiR BAŞARI DAHA
BOZOK’TAN BiR BAŞARI DAHA
GES PANELLERi TAMAM
GES PANELLERi TAMAM
Gala sonrası ziyaret
Gala sonrası ziyaret
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim