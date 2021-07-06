Danışmanlık hizmeti başladı

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) kapsamında tercih yapacak öğrencilere tercih danışmanlığı hizmetini tüm ortaokullarda devreye soktu. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, her yıl olduğu gibi bu yıl da sunmaya başladıkları tercih danışmanlığı hizmeti ile öğrencilerin ilgi, değer ve yetenekleri doğrultusunda kendilerine en uygun üst öğretim kurumlarına yerleşmelerine katkı sağlanmayı hedeflediklerini söyledi. Bu doğrultuda resmî okullar ile Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde ‘Tercih Danışmanlığı’ birimi oluşturuldu. Tüm Ortaokul ve liselerde kurulan tercih danışmanlığı birimlerinin öğrencilere LGS ve YKS sonuçlarına göre tercih danışmanlığı hizmeti sunmaya başladıkları kaydedildi. Rehberlik ve Araştırma Merkezleri ile tüm ortaokullarda kurulan tercih danışmanlığı birimleri ve internete erişimi olmayan LGS öğrencilerine de ‘Alo Rehberlik’ hattından tercih danışmanlığı hizmetinin verildiği kaydedildi. 16 Temmuz 2021 Cuma gününe kadar hizmet sunumunun devam edeceği belirtilerek, bütün öğrenciler ile velilerinin, tercih danışmanlığı hizmetinden yararlanması istendi.