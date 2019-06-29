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Damla sulama çalışması

KAYSERİ Şeker Fabrikası, pancar tarımında damla sulama sistemini yaygınlaştırıyor.

Damla sulama çalışması

KAYSERİ Şeker Fabrikası, pancar tarımında damla sulama sistemini yaygınlaştırıyor.

29 Haziran 2019 Cumartesi 00:00
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Damla sulama çalışması

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, tarla günleri yapmak suretiyle çiftçilere yapılan denemeler hakkında bilgiler aktardıklarını hatırlattı. Akay, ‘’Artık tarımda maliyetler ve masraflar oldukça yüksek. Birim alanda yüksek gelir sağlamak çok kolay değil. Her bir konuda en yüksek faydayı, en yüksek verimi elde edecek çalışmaların yapılması lazım. Nihai olarak hedef birim alanda yüksek verimli ve kaliteli şeker pancarı temin ederek hem çiftçimizin gelirini artırmak hem de fabrikanın daha rantabl üretim yapmasını sağlamaktır" dedi. Başkan Akay, tarım konusundaki gelişmeleri takip ettiklerini, çiftçilerin de bu gelişmeleri kendi tarlalarında uygulamasını arzu ettiklerini ifade etti.

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