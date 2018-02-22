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Damızlık düve için ödeme

YOZGAT’ta Damızlık Düve Yetiştiriciliği projesini hayata geçiren şirkete, alım yaptığı hayvanlar için hibe ödemesi yapıldı.

Damızlık düve için ödeme

YOZGAT’ta Damızlık Düve Yetiştiriciliği projesini hayata geçiren şirkete, alım yaptığı hayvanlar için hibe ödemesi yapıldı.

22 Şubat 2018 Perşembe 07:00
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Damızlık düve için ödeme

Yozgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, bakanlık tarafından, ülkemizin ihtiyaç duyduğu damızlık gebe düvelerin yurt içerisinden karşılanması halinde, proje sahibine hibe desteği verildiğini duyurdu. Bu bağlamda damızlık düve yetiştiriciliği projesini uygulamaya koyan Tareks Hayvancılık şirketinin 4-13 aylık 500 başlık ithal dişi büyükbaş hayvan alımını gerçekleştirdiği kaydedildi. Alınan büyükbaş hayvanlar gebe olarak satışları yapılarak, yurt içinden gebe düvelerin temin edilmesi sağlayacak olan işletmeye bir milyon 142 bin 750 lira hibe ödemesi yapıldığı ifade edildi.

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