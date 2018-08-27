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Dambaşı buluşmaları

SOSYAL ve manevi açıdan bir çok kazanımlar sağlayan dini bayramlar, sıla-i rahim vesilesiyle büyük buluşmalara da imkan tanıyor.

Dambaşı buluşmaları

SOSYAL ve manevi açıdan bir çok kazanımlar sağlayan dini bayramlar, sıla-i rahim vesilesiyle büyük buluşmalara da imkan tanıyor.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 07:00
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Dambaşı buluşmaları

Bursa ve İstanbul’da yaşayan Akdağmadeni ilçesinin Körük köyünün gurbetteki sakinleri de bayram vesilesiyle çocukluklarının geçtiği köyde anılarını tazeleyerek, bir köy geleneği olan ‘Dambaşı’ buluşması ile bir araya gelip, hoş sohbet eşliğinde geçmişi yad ettiler. 1970’li yılların vazgeçilmezi, adeta köy odası gibi toplanıp, buluşma yeri olan ‘Dambaşı’ Körüklüleri geçmişe götürdü. Kırk haneli köyde kış aylarında sadece on hanenin kaldığını belirten Körüklüler, özellikle kurban bayramında köyü cıvıl cıvıl hale getiriyor. Dambaşında gerçekleştirilen buluşma, sohbet ile bir başka güzelliğe vesile oldu. Körük Köyü’nden yetişen emekli din görevlisi Mustafa Kanak, ceza hukuku profesörü Mahmut Koca’nın da içerisinde bulunduğu bir grup, köyün her geçen gün göç vermesinin önüne geçebilmek için bir şeyler yapmanın zamanının geldiğini belirtip, taşın altına herkesin elini koymasını istediler. İşadamı Yusuf Güçlü, ‘’Köyümüz tipik bir Anadolu köyü. Bizler köyden ayrılalı otuz yılı geçti. Bugün bayram vesilesiyle eski günleri yad ettik. Televizyon olmadığı yıllarda toplanıp sohbet ettiğimiz belli başlı merkezler var idi. Bunlardan en yoğun olanı Muhtarın Dambaşı idi. işte burada yine toplanıp, güzel bir sohbet muhabbet ettik’’ dedi.
Köyünün genel durumunu, adet ve geleneklerini kitaba dökerek, 1999 yılında yayınladığı ‘Dünden Bugüne Körük Köyü’ adlı eserinden anekdotlar sıralayan Hakkı Yurtlu da, kitabı hazırlamakla ne kadar isabetli bir iş yaptığını dile getirdi.

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