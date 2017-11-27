Daire Başkanlarından toplantı

İşadamı Bilal Şahin’in ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda Daire Başkanları Selehaddin Çelebi ve Ahmet Sünetci, cami ve irşat hizmetleri için İlçe Müftüleriyle bir araya geldi. Camilerin ve Kur’an Kurslarının daha etkili hizmet verebilmesi konusunda ayrıntılı istişarelerde bulunuldu. Toplantıda Yozgat İl Müftüsü Salih Sezik, işadamı Bilal Şahin, Dr. Şakir Ergin de hazır bulundu.