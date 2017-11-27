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Daire Başkanlarından toplantı

YOZGAT Müftülüğü tarafından düzenlenen program kapsamında gelen Diyaneş İşleri Başkanlığı Daire Başkanları düzenledikleri toplantıda, il genelindeki din hizmetleri konusunda bilgi aldı.

Daire Başkanlarından toplantı

YOZGAT Müftülüğü tarafından düzenlenen program kapsamında gelen Diyaneş İşleri Başkanlığı Daire Başkanları düzenledikleri toplantıda, il genelindeki din hizmetleri konusunda bilgi aldı.

27 Kasım 2017 Pazartesi 07:05
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Daire Başkanlarından toplantı

İşadamı Bilal Şahin’in ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda Daire Başkanları Selehaddin Çelebi ve Ahmet Sünetci, cami ve irşat hizmetleri için  İlçe Müftüleriyle bir araya geldi. Camilerin ve Kur’an Kurslarının daha etkili hizmet verebilmesi konusunda ayrıntılı istişarelerde bulunuldu. Toplantıda Yozgat İl Müftüsü Salih Sezik, işadamı Bilal Şahin, Dr. Şakir Ergin de hazır bulundu.

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