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Daha Yeşil Yozgat için

TÜRKİYE Daha Yeşil Olacak sloganıyla, gelecek nesillere daha yaşanabilir, yeşil ve temiz bir çevre bırakmak düşüncesiyle Yozgat Belediyesi, TEMA Vakfı, Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri bir araya gelerek, ağaç dikme etkinliği yaptı.

Daha Yeşil Yozgat için

TÜRKİYE Daha Yeşil Olacak sloganıyla, gelecek nesillere daha yaşanabilir, yeşil ve temiz bir çevre bırakmak düşüncesiyle Yozgat Belediyesi, TEMA Vakfı, Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri bir araya gelerek, ağaç dikme etkinliği yaptı.

06 Nisan 2018 Cuma 07:00
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Daha Yeşil Yozgat için

Öğrenciler 41 ağaç fidesini toprakla buluşturdu. Etkinliğe, Yozgat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdiresi Ayşe Alpaslan, TEMA Vakfı Yozgat İl Başkanı Timur Yıldız ile birlikte Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi idarecileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Güneşin, toprağın ve yeşilin sıcaklığı yüreklere işlerken, “Kıyamet kopmaya başladığında birinizin elinde bir ağaç fidanı bulunsa, kıyamet kopmadan onu dikmeye gücü yeterse hemen diksin” hadisine muhatap olmanın mutluluğu, günümüzü ve geleceğimizi ihya etmenin onuru yaşandı.

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