Toplamda 7 ortaokulun temsilci öğrencilerinin katıldığı Çevre Haftası etkinliğinde 30 öğrenci fidan dikimi yaparak daha yeşil bir Akdağmadeni için isimlerinin yer aldığı fidanları toprakla buluşturdu. Daha sonrasında Sıfır Atık Tesisi ziyaret eden öğrenciler yapılan çalışmaları yerinde inceledi ve ziyaret sonrasında hep bir ağızdan Çevre Andını okudu. Sıfır atık tesisi ziyareti sonrasında düzenlenen bisiklet turuna katılan öğrenciler hem eğlendi hem de çevre ve doğayı koruma konusunda çevre mühendisi tarafından verilen bilgilerle bilinçlendi. Yapılan etkinlikle ilgili bir açıklama yapan Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “Çevremizi güzelleştirmek, çocuklara bitki bilincini verebilmek ve geri dönüşümün önemini anlatmak amacıyla ilk olarak fidan dikimlerimizi gerçekleştirdik. Daha sonrasında öğrencilerimiz Sıfır Atık Tesisini ziyaret etti ve geri dönüşüm çalışmalarını çevre mühendisimiz yerinde anlattı. Son olarak bisiklet turu düzenleyerek öğrencilerimizin dolu dolu bir gün geçirmelerini sağladık. Çevresi ve çehresi daha temiz, yaşanabilir bir Akdağmadeni için bu tarz organizasyonlara büyük önem veriyoruz. Çevremize ve doğamıza sahip çıkmaya devam edeceğiz’’ dedi.

Haber Merkezi