Daha temiz Yerköy için

Yeni araçlar Belediye Binası önünde teşhir edilirken, konuyla ilgili olarak açıklama yapan Başkan Ağaoğlu; yeni araç filosu ile deyim yerindeyse Yerköy’de çöp toplama işine daha önem verildiği ve hızlandırıldığını söyledi.

Yerköy Daha önce aldığımız konteynırlar ve yeni araçlarla birlikte temizlik anlamında çok daha farklı bir yapıya bürünecek. Biz bu temizliği yapmakla yükümlüyüz. Fakat Yerköy’ü temiz tutmak ve sahiplenmek de vatandaşlarımızın görevi diye düşünüyorum. Çevre konusunda vatandaşlarımızın da duyarlı olmasını ve mümkün olduğunca çevreyi korumalarını istiyorum. Belediye olarak yenilenen araç parkımızla üzerimize düşen görevin en iyisini yapmak için çalışacağız. 2 adet çöp toplama aracının Yerköy Belediye bünyesine katılmasında büyük katkısı olan Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ’a katkılarından dolayı teşekkür eder, memleketimize hayırlı olmasını dilerim” dedi.