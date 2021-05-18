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Yozgat
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DAHA GENCiZ!

Yozgat nüfusu içerisinde yüzde 16,0’lık bir orana sahip genç nüfus Türkiye ortalamasının üzerinde bulunuyor. Türkiye nüfusu içerisindeki genç nüfus oranının yüzde 15,4 olduğu belirtildi.

18 Mayıs 2021 Salı 00:17
DAHA GENCiZ!

YOZGAT il düzeyinde genç nüfusun Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu açıklandı. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2020 yılı sonu itibarıyla, Türkiye nüfusu içerisinde genç nüfus ortalamasının yüzde 15,4 olduğu, Yozgat’ın genel nüfusu içerisinde genç nüfusun ise yüzde 16,0 oranında olduğu kaydedildi. İl ve cinsiyete göre genç nüfus ve genç nüfusun il toplam nüfusu içindeki oranına ilişkin bilgiler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlandı. Yozgat’ın genel nüfusunun 2020 yılı sonu itibariyle 419 bin 95 olduğu hatırlatılarak, bu nüfus içerisindeki genç nüfusun 67 bin 229 olduğu kaydedildi. Bu genç nüfusun 33 bin 796’ini erkekler, 33 bin 431’ini ise kadınlar oluşturuyor. Türkiye’nin en fazla göç veren illeri arasında ilk sıralarda bulunan Yozgat’ın nüfusu bir önceki yıla oranla 2 bin 105 kişi daha azaldı. Yozgat’ta genel nüfusunun 209 bin 257 erkekler, 209 bin 838 kadınlar oluşturuyor. Kadın nüfus erkek nüfusa oranla daha yüksek. Genel nüfus içerisinde erkek nüfus yüzde 49,93, kadın nüfusu ise yüzde 50,07 olduğu belirtildi. 2020 yılı sonu itibariyle Yozgat Nüfusunun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı ise şöyle:

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DAHA GENCiZ!
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