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Daha çok engelliye ulaşacaklar

Tekerlekli Sandalye Basketbol Üçüncü Ligi B Grubunu 3’üncü sırada tamamlayan Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü, kendilerine destek verilmesi durumunda daha çok engelliye ulaşmayı hedefliyorlar.

07 Mayıs 2022 Cumartesi 01:00
Daha çok engelliye ulaşacaklar

Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu, bu sezon grupta çok iyi mücadele etmelerine karşılık ligi istedikleri noktada bitiremediklerini söyledi. Takıma sadece 4 takviye yaparak ligi 3’üncü sırada tamamladıklarını hatırlatan Altınkuyu, kendilerine desek verilmesi durumunda daha çok engelliye ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti. Geçtiğimiz sezonu değerlendiren Kulüp Başkanı Altınkuyu, ‘’Engelli sporunda 7’inci senemize imza attık.  2021-2022 sezonumuzu gurubumuzda 3’üncü olarak tamamladık. Bu sene çıktığımız bu yola lisanslı 4’ü transfer 10 tanesi kendi sporcumuz toplamda 14 sporcu ile 14 müsabakada 10 galibiyet 4 mağlubiyetle, tekerlekli sandalye basketbol olarak faaliyetimizi tamamladık. Gurubumuzda bizimle birlikte 8 Spor kulübü vardı. Bunlar Mersin Akdeniz Belediyesi Engelli Spor Kulübü ; Mersin Beyazay  Derneği Şubesi Engelli Spor Kulübü, Adana Temsa Engelli Spor Kulübü, Adana Martı Engelli Spor Kulübü, Osmaniye Düziçi Engelli Spor Kulübü, Niğde Belediyesi Engelli Spor Kulübü, Kayseri Melikgazi Belediyesi  Engelli Spor Kulübü. Yozgat Valiliğimiz, Sorgun Belediyemiz ve Almanya Aydef Genel Başkanı Salih Çelik beyefendinin bize vermiş olduğu destek ile faaliyetimizi sürdürdük. Desteklerinden dolayı Valiliğimize, Belediyemize Salih Başkanımıza teşekkür ederim. Yozgat’ımda Bedensel Engelli Sporunda tek Engelli Spor Kulübüyüz. Gönül ister ki takımımıza Salih Çelik Başkanımız gibi tüm Yozgatlılar federasyonlarımız, işadamlarımız sahip çıksın. İmkanlarımız genişlediği sürece daha çok engelli kardeşlerimize ulaşırız. Nasıl ki koşar sporcuların sporu var, biz engellilerin de, sosyal hayata katılmak spor yapmak hakkımız. Engelli engelsiz hayat hepimizin ve biz birlikte güzeliz’’ dedi.

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