Daha az kapattık!

Müezzinoğlu imzası ile yapılan açıklamada Yozgat'ta ekonomik nedenlere bağlı olarak kapanan şirket sayısı ve buna bağlı olarak işsiz kalanların oranında yarı yarıya bir düşüş yaşandı.

Cumhuriyet Halk Partisi Niğde Milletvekili Ömer Fethi Güler'in 'Türkiye'de kapanan iş yerleri ve kapanan iş yerinde çalışan sigortalıların durumları'na ilişkin 7/9695 nolu soru önergesine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun verdiği yanıt, Yozgat'ın ekonomik yapısına ilişkin önemli bir veriyi de ortaya koydu.





YOZGAT'IN KAPANAN ŞİRKETLERİ VE...

CHP'li Güler'in soru önergesine Bakan Müezzinoğlu tarafından verilen yazılı cevabın Yozgat'ı ilgilendiren bölümünde ilginç detaylar ortaya çıktı. Buna göre Yozgat'ta ekonomik olumsuzluklara bağlı kapanan şirket sayısında kademeli olarak düşüş yaşandı. 2014 yılında kapanan şirket sayısı bin 442 iken, bu oran 2015'te bin 379, 2016 yılında ise 842 olarak gerçekleşti. Son üç yılda kapanan şirket sayısında yarı yarıya bir düşüş yaşanırken, buna bağlı olarak işsiz kalanların sayısında da düşüş yaşandığı gözlendi.





İŞSİZLERİN SAYISI

Bakan Mehmet Müezzinoğlu imzalı Yozgat'ta kapanan iş yerleri ve kapanan iş yerlerinde çalışan sigortalıların durumuna ilişkin de önemli ayrıntılar ortaya çıktı. 2014 yılında kapanan bin 442 şirkette çalışan 6 bin 840 kişi Yozgat'ta işsiz kaldı. Bu oran 2015 yılında 6 bin 438 olarak gerçekleşirken, işsizlerin sayısı 2016'da 3 bin 780'e geriledi.





HER ŞEYE RAĞMEN 6. BÖLGE DESTEĞİ ŞART!

Yozgat'ta kapanan şirket sayısında yarı yarıya düşüş yaşanması rakamsal olarak olumlu yönde gerçekleşirken, beraberinde Teşvik Yasası'ndaki 6'ıncı bölge beklentilerini akıllara getirdi.