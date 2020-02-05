Barajda toplanan su ile sulaması yapılacak olan tarım alanlarına suyu götürebilmek amacıyla dağlar delinip, tüneller açılıyor. Çekerek ilçesinde yapılan baraj, 4 ayrı ildeki 7 ovanın sulanmasını sağlayarak, hem tarımsal ürün çeşitliliğini hem de rekolteyi artıracak. Çekerek ilçesinin 6 kilometre güney doğusunda, Çekerek Irmağı üzerinde 1998 yılında yapımına başlanan 102,5 metre yükseklikteki barajda ilk su 2011 yılında tutulmaya başlandı. Yozgat, Tokat, Amasya ve Çorum'da tarım arazilerinin sulanacağı proje ile Çekerek, Zile, Reşadiye, Maşat, Mamure, Merzifon ve Geldingen ovalarında hububat, şekerpancarı, ayçiçek, fasulye, sebze, soğan, patates, meyve, yonca rekoltesi artacak. 653 bin 230 dekar tarım arazisini sulayacak baraj ile hidroelektrik enerji üretimi yapılacak, olası taşkınlar da kontrol altına alınacak. Sağladığı faydalar hesapladığında baraj yaklaşık 5 yıl gibi süre içerisinde kendisini amorti edecek. Baraj gölünün uzunluğu 37, setin eni ise 15 kilometreyi buluyor. 4 köy tamamen, 8 köyün de arazileri kısmen barajın suları altında kaldı. Barajda biriken su ile sulaması yapılacak ovalara suyu taşıyacak kanallarla ilgili çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bu amaçla dağlar deliniyor, borular döşeniyor, bölgede hummalı bir çalışma hız kesmiyor.

HES’İN KAPASİTESİ: Kuruçayırlılar Enerji tarafından daha önce 14 MW olarak projelendirilen Çekerek HES’in kapasitesi arttırılarak, 16 MW olarak revize edildi. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Geldingen ve Merzifon ovalarının sulanması için yapılmış olan Çekerek Barajı’ndan yatağa bırakılacak olan su ve yatağa bırakılan can suyundan elektrik enerjisi üretilmesi planlanıyor. ‘Çekerek Barajı HES’ projesi kapsamında, Çekerek Irmağının sularından yararlanılarak hidroelektrik enerji üretimi planlanıyor. 25 milyon lirayı aşan bir yatırımla gerçekleştirilmesi planlanan proje kapsamında yıllık 9,65 GWh firm enerji, 40,19 GWh sekonder enerji olmak üzere toplamda 49,84GWh elektrik enerjisi üretilecek.