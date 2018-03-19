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D-8 İslam Ülkeleri anlatıldı

BOZOK Eğitim ve Kültür Derneği tarafından düzenlenen sohbet toplantılarına, ‘D-8 İslam Ülkeleri Birliği’ anlatımıyla devam edildi.

D-8 İslam Ülkeleri anlatıldı

BOZOK Eğitim ve Kültür Derneği tarafından düzenlenen sohbet toplantılarına, ‘D-8 İslam Ülkeleri Birliği’ anlatımıyla devam edildi.

19 Mart 2018 Pazartesi 07:00
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D-8 İslam Ülkeleri anlatıldı

Konuya ilgi duyanların, üniversite öğrencilerinin katılım gösterdiği sohbet toplantısına Bozok Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Mustafa Yıldız konuşmacı olarak katıldı. Yıldız, D8 birlikteliğinin kuruluş süreci ile birlikte hangi ilkeler üzerine kurulduğunu ayrıntılı bir şekilde katılımcılara anlattı. Sohbet sonunda Mustafa Yıldız’a BEYDER yönetim kurulu üyesi Yılmaz Baran tarafından hatıra olarak bir tabak takdim edildi.

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