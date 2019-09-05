ÇÜRÜK BiNADA HiZMET!

Sarıkaya ilçesi ve köylerindeki sağlık tesislerinin incelenip, sonuçları hakkında hazırlanan raporda, Sarıkaya İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Aile Hekimliği biriminin çürük raporu bulunan Devlet Hastanesi eski binasında hizmet verdiği belirtildi. Binanın yalıtımı olmaması nedeniyle yıllık 35-40 ton kömür kullanılarak, ısıtılmaya çalışıldığı kaydedildi. Yozgat İl Genel Meclisi Çevre ve Sağlık Komisyonu Başkanı Abdülbaki Karataş, komisyon üyeleriyle birlikte yaptığı incelemeler sonucunda hazırladıkları raporu, İl Genel Meclisi’nde okudu. Karataş, Sarıkaya ilçesinde Sağlık Müdürlüğü ile Aile Hekimliği biriminin bir arada, Devlet Hastanesi eski binasında hizmet verdiğini hatırlatarak, ‘Eski hastane binasının, çürük raporu verildiği için herhangi bir tadilatın yapılmadığı belirlenmiştir. Bu nedenle, binanın yalıtımının olmadığı, yılda 35-40 ton kömürle ısıtıldığı kaydedildi. Toplum Sağlığı Merkezi kendine ait iki nolu binanın üçüncü katına geçmek istese de izin verilmemiş. İlçede görev yapan Aile Hekimleri ile birlikte bu binada hizmet veriyorlar’ dedi.

Komisyon Başkanı Karataş, İlçede Çevre Sağlığı Teknisyeninin bulunmadığını, Sorgun ilçesinden haftada bir gelen teknisyen ile hizmetler verilmeye çalışılsa da su analizi, işyeri açma ruhsatı, işyeri sağlık raporu düzenlenmesi, ahırlarda uygunluk raporları gibi konularda aksaklıkların yaşandığının altını çizdi. Karataş, Sarıkaya 2 nolu Sağlık Ocağı binasının fiziki durumu iyi olduğunu, 4 Aile Hekiminin görev yaptığını hatırlattı, binanın üçüncü katının boş olduğunu, Toplum Sağlığı Merkezi’nin bu binaya taşınmak istediğini bildirdi. Karataş, ‘Bağbayağmur köyü Sağlık Evi binasının fiziki durumu iyi, bakım ve onarımları daha önceden yapılmış, bir ebe ile hizmet veriyor. Hisarbey köyü Sağlık Evi binasının onarıma ihtiyacı vardır. Henüz ebesi yoktur. Ancak ilk atamada kadrosunun dolacağı yetkililerce ifade edilmiştir. Karayakup Sağlık Evinin fiziki durumu iyi, bir ebe hizmet veriyor. Kerpiçik Sağlık Evinde ebe bulunmuyor, bina boş durumdadır. Nüfusu 200'ün altında olduğundan ebe ataması yapılmamıştır. Küçükçağıl Sağlık Evi binasının fiziki durumu iyi, bakım ve onarımları daha önceden yapılmış. Bir ebe hizmet veriyor. Erbek Sağlık Evinde ebe personelinin olmadığı, binanın boş durumda olduğu, nüfusu 300'ün altında olduğundan, ebe ataması yapılmamıştır. Bina kullanılmadığı için deforme olmuştur. Selimli Sağlık Evinde ebenin olmadığı, binanın boş durumda olduğu, nüfusunun 350'nin altında olduğundan ebe ataması yapılmamıştır. Bina kullanılmadığı için deforme olduğu komisyonumuzca tespit edilmiştir’ diye konuştu.

