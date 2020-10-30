CUMHURiYETiN ÇINARLARI

YOZGAT Şehir Merkezinde, aynı zamanda Yozgat’ın en yaşlı insanları olan, Cumhuriyetimizle yaşıt ikisi kadın, biri erkek üç yaşlı ikametlerinde Cumhuriyet’in ilk yıllarını anlattı. Yozgat Valisi Ziya Polat, ‘Cumhuriyetimizin çınarları’ olarak kabul ettiği 1923 doğumlu Aniş Koç, Osman Yazan ve Hayat Ünal’ı evlerinde ikamet edip, çiçek verdi, anılarını dinleyip, sohbet etti. Vali Ziya Polat, ‘’Allah sağlık sıhhat versin, Allah başımızdan eksik etmesin, biz bir selam vermeye geldik’’ diyerek, ziyaret ettiği Cumhuriyetimizin çınarlarından dualarını eksik etmemelerini istedi. Vali Ziya Polat, ‘’Bir isteğiniz var mı?’’ diye sordu, ‘’Ne isteyim Allah uzun ömürler versin gurban olduğum’’ yanıtını aldı. Vali Polat, ‘’Annemiz, babamız bunlar. Onlara hep sahip çıkacağız. Biz onlara bakacağız ki ileride belki çocuklarımız da bize bakar’’ diye konuştu. Cumhuriyetimizin ilan edildiği yıl dünyaya gelen, Cumhuriyetimizin Çınarları, akılları yetmeye başladığında herkesin çok heyecanlı olduğunu, bu heyecanı kendilerinin de her zaman yaşadıklarını söylediler.