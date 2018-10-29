CUMHURiYETiMiZ 95 YAŞINDA

Dün Cumhuriyet Alanı’ndaki Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başlayan kutlamalara bugün devam edilecek. Cumhuriyet Alanı’nda gerçekleştirilen törene CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven’de katıldı, protokolde Vali Yurtnaç’ın yanında yer aldı. Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yaptığı yazılı açıklamasında, yok edilmek istenen Türk Milletinin, tarihte eşine rastlanmayan bir kahramanlık destanı yazarak, gerçekleştirdiği Milli Mücadele sonunda kurduğu Cumhuriyet’in, onun, binlerce yıllık tarihinde ulaştığı en muhteşem ve son nokta olduğunu söyledi. Vali Yurtnaç, ‘’Cumhuriyet çalışmanın, kararlılığın, azmin, birlik olmanın, yeniden doğmanın tarihidir. Cumhuriyet, Vatan için siper edilmiş göğüslerin, kadınıyla erkeğiyle, çocuğuyla birleşmiş yüreklerin ve bağımsızlık yolunda kenetlenmiş ellerin tarihidir. Şüphesiz ki, Cumhuriyet insan onuruna ve yaradılışına en yakışan bir rejim; farklı kültür, inanç ve düşüncelerin teminat altına alındığı, birlikte var olma ve ortak yaşama kararlılığıdır. Onu ideal yapan, milli iradeyi esas almasıdır’’ dedi.

Vali Yurtnaç, Cumhuriyet’in demokratik değerlerle bezendiğinde daha değerli hale geldiğini, Cumhuriyet’in, kimseyi dışlamadan, ötekileştirmeden, bu topraklar üzerinde yaşayan herkesi kucaklayan, birinci sınıf vatandaş olarak gören, farklılıkları ortak zenginlik olarak tanımlayan, toplumun bütün unsurlarını kavrayan bir yönetim biçimi olduğunun altını çizdi. Vali Yurtnaç, ‘’Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurulan Cumhuriyetin, geride kalan 95 yılı tam olarak bir uygarlık öyküsüdür. Büyük Önderin gösterdiği muasır medeniyet seviyesini aşma hedefinin; ekonomik gelişmenin Anadolu’nun her bölgesine yayılması, hukukta evrensel değerlere ulaşılması ve hukukun üstünlüğünün hâkim kılınması, insan hakları ve örgütlenme hakkının en üst düzeyde kullanılması ve kişi özgürlüğüne dayalı çoğulcu demokrasinin uygulanması şeklinde gerçekleştiğini hep birlikte görmekte ve yaşamaktayız’’ diye konuştu.

Vali Yurtnaç, Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını, birliğini, bütünlüğünü esas almak kaydıyla, küreselleşme sürecini doğru tanımlayıp, konumumuzu iyi belirlemememiz gerektiğine vurgu yaptı. Vali Yurtnaç, açıklamasını, ‘’Ulusal çıkarlarımızı en üst düzeyde korumak, hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına dayalı demokrasimizi daha ileri bir seviyeye taşımak, sosyal, kültürel ve ekonomik yönden bölgemizde ve dünyada gelişmiş ülkeler seviyesini aşmak hedefimiz olmalıdır. Aynı zamanda Cennet Vatanımızı istila etmek, Aziz Milletimizi tarih sahnesinden silmek için uğraşan iç ve dış şer güçlere karşı, geçmişten aldığımız ilhamla birlik ve beraberlik içinde mücadele etmek tarihi bir sorumluluktur. Tıpkı Malazgirt’te, 1453 İstanbul Surları önünde, Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşında ve 15 Temmuz hain darbe girişiminde olduğu gibi milletçe el ele omuz omuza vererek, düşmanlara haddini bildirmek için bir ve beraber olmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle Değerli Yozgatlıların Cumhuriyet Bayramını kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum’’ ifadelerini kullanarak, noktaladı.